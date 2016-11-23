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Главная В Киеве решили декоммунизировать Деда Мороза и Снегурочку опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 14:19 Новость: тема тэги гео В Украине продолжается, начатая в прошлом году, «декоммунизация» новогодних праздников. В Киеве на официальном уровне решили бороться с Дедом Морозом и Снегурочкой, аргументируя это тем, что это вымышленные персонажи, являющиеся пережитком советского прошлого. Вместо них предлагают размещать возле елок в центре города изображения святого Николая.

С подобной инициативой выступила мэрия Киева - никаких Дедов Морозов и Снегурочек на массовых гуляниях.

По словам арт-менеджера киевского ивент-агентства Creative Production Екатерины Будулатий, в этом году спрос на Дедов Морозов значительно упал. Вместо них киевские компании в основном заказывают святого Николая или Санта-Клауса, а для детей часто выбирают героя американского мультфильма Гринча (похитителя Рождества).

В то же время руководство большинства столичных школ и детских садиков не собирается отступать от традиций, и несмотря на настоятельные рекомендации украинского Минкульта, использует привычный образ Деда Мороза и Снегурочки. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее