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В Киеве решили декоммунизировать Деда Мороза и Снегурочку

опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 14:19 Новость: тема тэги гео
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В Украине продолжается, начатая в прошлом году, «декоммунизация» новогодних праздников. В Киеве на официальном уровне решили бороться с Дедом Морозом и Снегурочкой, аргументируя это тем, что это вымышленные персонажи, являющиеся пережитком советского прошлого. Вместо них предлагают размещать возле елок в центре города изображения святого Николая.
С подобной инициативой выступила мэрия Киева - никаких Дедов Морозов и Снегурочек на массовых гуляниях.
По словам арт-менеджера киевского ивент-агентства Creative Production Екатерины Будулатий, в этом году спрос на Дедов Морозов значительно упал. Вместо них киевские компании в основном заказывают святого Николая или Санта-Клауса, а для детей часто выбирают героя американского мультфильма Гринча (похитителя Рождества).
В то же время руководство большинства столичных школ и детских садиков не собирается отступать от традиций, и несмотря на настоятельные рекомендации украинского Минкульта, использует привычный образ Деда Мороза и Снегурочки.
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Офигеть, украм уже указывают,

опубликовано Гость (не проверено) в Ср, 23/11/2016 - 15:44

Офигеть, украм уже указывают, как Новый Год отмечать. Настоящая свобода и демократия!

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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"