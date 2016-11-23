Главная

На Киевщине ожидают экологическую катастрофу

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 14:21 Новость: тема тэги гео
стоки

В селе Чубинское Киевской области, жители страдают от нечистот. Канализационные стоки к одному отстойнику сбрасывают с шести сел. Поэтому резервуар уже не первый год переполнен, а загрязненная вода попадает в почву.

Старые очистные сооружения здесь уже давно закрыли, и нечистоты в них все равно продолжают сбрасывать.

Отстойник расположен на окраине села Чубинское. В любой момент нечистоты могут попасть в грунтовые воды и колодцы людей. Ведь с каждым годом село все больше развивается, поэтому больше и отходов.

«По нашим подсчетам, в сутки сюда сливается от 2,5 до 3 тысяч кубических метров стоков. Последствия могут быть непредсказуемы. Недавно в детском саду через загрязненную воду были вспышки болезней у детей», — рассказал житель села Чубинское Сергей Кулешов

Нечистоты сливают из шести сел Бориспольского района, а это — более 30 000 жителей. Ранее воду очищали и использовали как техническую. Однако 20 лет назад очистительная станция обанкротилась, а ее здание разграбили.

Так как отходы сливают прямо в почву, лесные насаждения, которые растут неподалеку, постепенно вымирают. Поэтому, если не остановить загрязнение территории — экологической катастрофы не избежать.

«Это грозит загрязнению горизонта питьевой воды, используемой, прежде всего, людьми, которые живут в окрестных селах. Также здесь неподалеку расположен Дарницкий ручей, который уже впадает в Днепр возле Киева», — прокомментировал эколог Александр Соколенко.

Чтобы решить эту проблему, необходимо построить насосную станцию ​​и откачивать стоки, например, на очистные сооружения Борисполя. Или сливать их через напорный коллектор села Счастливое.

Две недели назад жители Чубинского и других сел направили в районный совет письмо с требованием решить экологическую проблему. Если в ближайшее время вопрос в районе не рассмотрят, люди готовы обращаться в вышестоящие инстанции власти.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!