На Киевщине ожидают экологическую катастрофу

В селе Чубинское Киевской области, жители страдают от нечистот. Канализационные стоки к одному отстойнику сбрасывают с шести сел. Поэтому резервуар уже не первый год переполнен, а загрязненная вода попадает в почву.

Старые очистные сооружения здесь уже давно закрыли, и нечистоты в них все равно продолжают сбрасывать.

Отстойник расположен на окраине села Чубинское. В любой момент нечистоты могут попасть в грунтовые воды и колодцы людей. Ведь с каждым годом село все больше развивается, поэтому больше и отходов.

«По нашим подсчетам, в сутки сюда сливается от 2,5 до 3 тысяч кубических метров стоков. Последствия могут быть непредсказуемы. Недавно в детском саду через загрязненную воду были вспышки болезней у детей», — рассказал житель села Чубинское Сергей Кулешов

Нечистоты сливают из шести сел Бориспольского района, а это — более 30 000 жителей. Ранее воду очищали и использовали как техническую. Однако 20 лет назад очистительная станция обанкротилась, а ее здание разграбили.

Так как отходы сливают прямо в почву, лесные насаждения, которые растут неподалеку, постепенно вымирают. Поэтому, если не остановить загрязнение территории — экологической катастрофы не избежать.

«Это грозит загрязнению горизонта питьевой воды, используемой, прежде всего, людьми, которые живут в окрестных селах. Также здесь неподалеку расположен Дарницкий ручей, который уже впадает в Днепр возле Киева», — прокомментировал эколог Александр Соколенко.

Чтобы решить эту проблему, необходимо построить насосную станцию ​​и откачивать стоки, например, на очистные сооружения Борисполя. Или сливать их через напорный коллектор села Счастливое.

Две недели назад жители Чубинского и других сел направили в районный совет письмо с требованием решить экологическую проблему. Если в ближайшее время вопрос в районе не рассмотрят, люди готовы обращаться в вышестоящие инстанции власти.