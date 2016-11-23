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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 14:51

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Украинское командование продолжает усиливать позиции в зоне так называемой "АТО" подразделениями иностранных наемников и националистических батальонов, бойцы которых конфликтуют с местными жителями и занимаются мародерством. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает укреплять линию соприкосновения националистическими батальонами", - отметил он.

"Так, в населенных пунктах Врубовка и Камышеваха Попаснянского района на блокпостах находятся батальоны "Львов" и "Дрогобыч". На блокпосту, расположенном при въезде в населенный пункт Артемовск, стоит "Днепр-1", – рассказал Марочко.

"Бойцы батальона "Днепр-1"зафиксированы и в районе населенного пункта Теплое Станично-Луганского района. Там же находятся и бойцы "Правого сектора", – добавил представитель Народной милиции.

"Одним из последних стал инцидент с 70-летней местной жительницей, которая, проходя мимо бойцов батальона "Днепр-1", поприветствовала их фашистским лозунгом. В ответ на это один из наемников снял свой автомат и ударил женщину по голове. Впоследствии женщину с переломом носа доставили в больницу населенного пункта Теплое. Позже женщину опрашивал участковый, но она отказалась давать показания, мотивируя это боязнью расправы над ней и ее родственниками", – рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Марочко отметил, что, помимо этого, "в зону проведения так называемой "АТО" продолжают прибывать иностранные наемники".

"Так, в населенный пункт Райгородка Новоайдарского района прибыло 200 польских наемников, половина из которых расселилась на территории бывшего пионерского лагеря "Юный ленинец", а остальные были расквартированы в близлежащем лесном хозяйстве. Прибыли они на автомобилях "Урал" с установленными на них польскими и украинскими флагами", – уточнил он.

"Также в населенном пункте Трехизбенка были замечены польские наемники в форме натовского образца серого цвета. Там же на позициях находились три единицы 152-мм буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", – добавил представитель Народной милиции.

Он также сообщил, что "получены данные о прибытии в пионерские лагеря "Березка" и "Дружба" населенного пункта Макарово Станично-Луганского района подразделений батальона "Азов", подчиненных МВД Украины".

"От местных жителей стало известно, что в указанных пионерских лагерях все было пригодно для приема детей. Расквартирование и создание фортификационных сооружений на территории указанных пионерских лагерей вызвало недовольство местных жителей. Они столкнулись с мародерством ближайших домов и нарушением транспортной инфраструктуры", – отметил Марочко.

"Ожидается, что 23 ноября в Станично-Луганский район может прибыть министр МВД Украины (Арсен) Аваков с комиссией по выяснению причин таких действий своих подчиненных. Также известно, что разрешение на заселение в указанные пионерские лагеря давал лично руководитель Станично-Луганской районной военно-гражданской администрации Юрий Золкин", – добавил представитель оборонного ведомства ЛНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее