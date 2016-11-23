В городе Смела Черкасской области из-за долгов отключили отопление

Без тепла уже более суток остаются почти 20 тысяч жителей города Смела, что на Черкасщине. Из-за долгов частных предприятий там отключили девять котельных, хотя до начала отопительного сезона фирмы вместе с городскими коммунальщиками отчитывались о полной готовности к отопительному сезону.

В холодном плену оказались полтора десятка школ, садиков и все многоквартирные жилые дома, подключенные к центральному отоплению. С 2005 года тепло к ним подает частная фирма по соглашению с городской властью Смелы. В управлении ЖКХ говорят, что раньше не было проблем, но в этом году из-за многомиллионных долгов НАК «Нафтогаз» не выделил им лимиты на голубое топливо.

«Смелаэнергоинвест» заверило нас еще перед началом отопительного сезона — все вопросы по поставкам газа сняты, что мы к сезону готовы на 100 процентов. Теперь же имеем критическую ситуацию», — говорит начальник управления ЖКХ Олег Федоров.

Сейчас долг перед «Нафтогазом» составляет 87 миллионов гривен. Он накапливался в течение пяти лет. Почему так произошло — в «Смелаэнергоинвесте» не объясняют.

«Наш директор в командировке, именно в „Нафтогазе“, где обсуждается проблема Смелы. Комментариев относительно ситуации с отоплением я не могу дать», — ответили журналистам в приемной компании.