На Закарпатье преступник расстрелял полицейского из автомата Калашникова

Накануне вечером в Раховском районе Закарпатской области произошло ЧП с использованием огнестрельного оружия.

Около 20 часов в районное отделение полиции поступила информация, что в с. Выдричка местный житель разгуливает по селу с автоматом Калашникова. На место сразу выехала оперативная группа сотрудников полиции. Найдя преступника на одной из улиц, попыталась убедить его отдать оружие. Тот в ответ открыл беспорядочную стрельбу из автомата, в результате чего лейтенант полиции получил огнестрельное ранение кисти.

Кроме того, шесть автоматных пуль прошили автомобиль еще одного полицейского. Полицейские задержали преступника. Как выяснилось, это был 53-летний житель Выдричка, ранее судимый за незаконное обращение с оружием.

Впоследствии медики установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас преступник находится в изоляторе, оружие — автомат Калашникова с уничтоженным номером — изъято, ее происхождение выясняется. С места происшествия изъяты гильзы калибра 7,62, а дома у задержанного — 23 патрона к автомату и трость со встроенным лезвием.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Экспертиза показала в крови задержанного 2 промилле алкоголя, — информируют в пресс-службе национальной полиции Закарпатья.