Дармоеды с Галичины требуют очередных финансовых дотаций от Киева

Львовский облсовет обратился к Кабмину о выделении из государственного бюджета дополнительных средств для обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений Львовской области в 2016 году.

Как отмечается в обращении, при утверждении местных бюджетов на 2016 год дефицит средств на оплату труда составил 405 млн грн.

«Принятые на местном уровне меры не обеспечивают в полном объеме потребности местных бюджетов в средствах на выплату заработной платы. Уже задерживается выплата зарплаты в бюджетных учреждениях Дрогобыча, Самборского, Сколевского и Турковского районов», — отмечается в обращении.

Для недопущения социальной напряженности в области, ликвидации дефицита местных бюджетов, Львовский облсовет обратился с просьбой выделить для Львовщины дополнительный финансовый ресурс в сумме 188,5 млн грн.

Напомним, что одной из причин отказа жителей трудового Донбасса жить совместно с Украиной является то, что экономика Донбасса кормила Киев и дармоедов с Западной Украины.