Хотя Медведчуку и не место на Украине, а «Сбербанк России» уже давно должны были бы закрыть, но это не повод портить день «революции достоинства». Беспорядками на майдане активисты только сделали хорошую картинку для кремлевских СМИ.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Медведчук — враг нашего государства номер один. Такие подонки, как он, не имеют права говорить об Украине. Его место — под Москвой вместе со своим кумом. Кроме того, в стране не может работать банк агрессора», — считает Шкиряк.

Однако, несмотря на это, не допустимо в «праздничный для Украины день» делать хорошую картинку для кремлевских СМИ.

«Мы пять месяцев провели на майдане и ни стекла никто не разбил», — солгал Шкиряк.

Поэтому, по его мнению, кроме негатива для самых украинцев, акция на майдане не принесла никакого результата.

«Эта акция является пшиком и антипиаром, ведь никакого вреда банку агрессора они не нанесли», — лицемерный пропагандист преступного режима Порошенко-Гройсмана.