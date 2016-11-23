Главная

Страны СНГ дистанцируются от Украины

опубликовано alex1943 в Ср, 23/11/2016 - 17:45 Новость: тема тэги гео
DUzenkowa
Такое предположение высказала заместитель директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Тамара Гузенкова в ходе проведения круглого стола на тему: «Украина и страны постсоветского пространства: отношения спустя три года с начала «евромайдана». Нынешняя киевская администрация в значительной степени утратила возможности и рычаги экономического и политического сотрудничества в рамках СНГ, считает эксперт.

«Украина оказалась, в существенной степени, в изоляции и потеряла те рычаги и возможности экономического и политического сотрудничества, которые у нее были раньше», — сказала Гузенкова.

По мнению эксперта, за последнее время отношения Киева со странами Содружества не только не улучшились, не приобрели системного характера, но, наоборот, существенно ухудшились.

"Мы можем говорить о том, что Киев сейчас находится в определенной такой пустыне, в определенной изоляционной зоне, когда страны Сотрудничества попытались дистанцироваться от непредсказуемой, нестабильной, имеющей на своей территории военный конфликт страны, и это опасение вполне объяснимо, потому что подобного рода события и процессы могут быть на постсоветском пространстве, и не только, что называется, заразны", — добавила Гузенкова.

В этой ситуации вполне закономерно что в последнее время ведутся разговоры о новых выборах на Украине, считает она. "Вероятно, уже запускается механизм приучения общественного мнения и мнения политических элит о том, что выборы на Украине, наверно, уже не за горами", — сказала эксперт.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. Подобная политика привела к сокращению торгово-экономического баланса между Киевом и отдельными странами Содружества, сохраняющими ориентацию на Россию.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет