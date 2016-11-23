Страны СНГ дистанцируются от Украины

Такое предположение высказала заместитель директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Тамара Гузенкова в ходе проведения круглого стола на тему: «Украина и страны постсоветского пространства: отношения спустя три года с начала «евромайдана». Нынешняя киевская администрация в значительной степени утратила возможности и рычаги экономического и политического сотрудничества в рамках СНГ, считает эксперт.

«Украина оказалась, в существенной степени, в изоляции и потеряла те рычаги и возможности экономического и политического сотрудничества, которые у нее были раньше», — сказала Гузенкова.

По мнению эксперта, за последнее время отношения Киева со странами Содружества не только не улучшились, не приобрели системного характера, но, наоборот, существенно ухудшились.

"Мы можем говорить о том, что Киев сейчас находится в определенной такой пустыне, в определенной изоляционной зоне, когда страны Сотрудничества попытались дистанцироваться от непредсказуемой, нестабильной, имеющей на своей территории военный конфликт страны, и это опасение вполне объяснимо, потому что подобного рода события и процессы могут быть на постсоветском пространстве, и не только, что называется, заразны", — добавила Гузенкова.

В этой ситуации вполне закономерно что в последнее время ведутся разговоры о новых выборах на Украине, считает она. "Вероятно, уже запускается механизм приучения общественного мнения и мнения политических элит о том, что выборы на Украине, наверно, уже не за горами", — сказала эксперт.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. Подобная политика привела к сокращению торгово-экономического баланса между Киевом и отдельными странами Содружества, сохраняющими ориентацию на Россию.