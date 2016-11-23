Мужчина совершил самоубийство в тире на Львовщине

Во Львовской области мужчина застрелился прямо в комплексе. Погибший силой отобрал оружие у инструктора тира и выстрелил себе в голову.

Работники комплекса рассказывают, что в тот день человек в серой иномарке был едва ли не единственным гостем в их заведении. Поведение незнакомца показалась довольно странным.

«Он был немного обеспокоен, сказал, что спешит и двинулся в сторону Львова. И через 15 минут снова приехал. Стало понятно, что с ним что-то происходило», — вспоминает охранник комплекса Руслан Шагало.

Но несмотря на это, инструктор таки провел клиента в тир. Предложил ему пострелять из разных видов оружия — пневматического или мелкокалиберного. Однако гость потребовал подержать в руках настоящий автомат.

«Ему показывали, как заряжать автомат. В тот момент мужчина выхватил оружие. Когда инструктор пытался его отобрать, то он вообще наставил на него дуло. Инструктор испугался, ведь там уже был один патрон», — рассказывает руководитель развлекательного комплекса Михаил Соломьянников.

Когда инструктор отбежал в сторону, гость выстрелил себе в голову. После выстрела человек был еще жив, но умер в карете скорой помощи. Сейчас правоохранители выясняют мотивы самоубийства.

«У него была хроническая болезнь. Он восемь месяцев колебался о проведении операции. Это не было что-то смертельное, но сам погибший находился в неспокойном состоянии, в депрессии», — рассказывает руководитель следствия Владимир Копотюк.

Также известно, что погибший имел кредит в банке, но исправно его выплачивал.

После трагедии тир закрыли, инструктор на работу не вышел. Будут ли привлекать его к ответственности — пока неизвестно.