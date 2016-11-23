Что будет на Украине вместо скверов и детских площадок?

Первый заместитель главы Минэкономторга Максим Нефедов сообщил на заседании правительства, что Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект по дерегуляции бизнеса, в том числе отменяющий получение разрешений на строительство.

"В результате стоимость бюрократических процедур в стоимости строительства, по нашим оценкам, снизится в 3 раза - с более чем 15% до 5,2% от стоимости строительства", - заявил он.

Как известно, местные власти за взятки и сейчас нередко разрешают строительство жилых, торговых центров – в запрещенных местах, на месте скверов, лесозащитных насаждений, детских площадок.

Нефедов предлагает аннулировать выдачу разрешений, чтобы застраивать скверы и детские площадки можно было без взяток. По его мнению, это и есть реформа.

Ранее «реформатор» Нефедов увеличил квоту на экспорт металлолома в интересах ломотрейдеров, получивших от этого значительный валютный доход. В результате украинские металлурги остались без сырья – металлолома, а госбюджет недополучил налоги.

На фоне уже существующего беспредела в строительстве, принятие этого законопроекта развяжет руки охочим до получения барышей строительным компаниям. И вместо игровых площадок дети будут вынуждены слоняться у подъездов кафешек, гостиниц, бутиков, а то и борделей. Опять в кабмине Украины «прожекты абы как ляпают», а кнута на них так и нет…