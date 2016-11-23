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Националисты обещают: украинские «патриоты» будут громить российские банки и всех, не согласных с курсом майданщиков

опубликовано alex1943 в Ср, 23/11/2016 - 18:11 Новость: тема тэги гео
Kohaniv
Об этом заявил один из главарей Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский, комментируя погромы, устроенные майданщиками в Киеве 21 ноября, в день третьей годовщины евромайдана.

«Погром российских банков я считаю правильным. Это посыл «москалям», что мы их здесь не ждем. Также это посыл и внутренним «оккупантам». Мы будем громить коммерческие учреждения. Помимо этого, Медведчук и Кучма должны выйти из переговорного процесса», — заявил лидер украинских националистов.

Мало того, Коханивский заявил, что не отказался бы от встречи с украинским политиком Медведчуком, чтобы «перегрызть тому горло». «Но он, же без охраны не передвигается. Поэтому мы решили продемонстрировать, что никому он в Украине не нужен», - сказал глава ОУН. Поэтому националисты решили отомстить Медведчуку иным способом - разгромили офис партии «Украинский выбор» в Киеве.

Коханивский убежден, что Запад будет спокойно наблюдать за дальнейшими погромами, как это было и во время майдана. «Вспомните, как несколько лет назад мы дрались с «ментами», отбивались коктейлями Молотова, а Запад наблюдал за всем этим, ждал, кто же победит, и лишь выражал свою обеспокоенность. Победила «революция достоинства», и западные страны дружно встали на сторону революционеров, заявив, что все было законно», - подчеркнул ОУНовец.

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