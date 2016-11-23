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Украина получила нового и.о. главного люстратора: 23-летняя девица с дипломом юриста

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 18:32 Новость: тема тэги гео
люстраторша с братом

Об этом в среду, 23 ноября заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. Дословно: «Трудовой коллектив департамента собрался и предложил кандидатуру исполняющего обязанности директора Анны Калынчук. Я поддержал эту кандидатуру».

23-летняя Анна Калынчук (на фото — с братом Андреем) родилась в Бориславе Львовской области. Окончила Национальную Острожскую академию, работала в адвокатском объединении Юридическая компания Капитал. Ранее занимала должность помощника главного люстратора Украины — Татьяны Козаченко, которая на днях подала в отставку, намереваясь идти в политику.

Министр Петренко сообщил, что в ближайшие 2–3 недели произойдет обновление состава Общественного люстрационного комитета и только после этого будет объявлен открытый конкурс на вакантную должность главного люстратора Украины.

Напомним: недавно глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил своим заместителем 24-летнюю Анастасию Дееву. 18 ноября МВД Украины сообщило, что Деева имеет семь лет трудового стажа, шесть из которых — учеба в вузе. Она не имеет стажа государственной службы и никогда до назначения замминистра официально не работала в этом ведомстве. Мало того, сразу разразился скандал в связи с эротическими фото себя-любимой, которые новая замминистра имеет привычку выкладывать в сеть. Новая люстраторша в сети пока что отметилась заявлениями о том, что лидер партии «Батькивщина» Тимошенко должна сидеть в тюрьме, экс-президент Ющенко — самый умный, экс-премьер Яценюк — трус, а «ванна с бульбашками» снимает все проблемы.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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