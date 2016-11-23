СБУ: «На Запорожской АЭС действует преступная группа»

Агентство Укринформ сообщило, что прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту создания преступной организации с целью государственной измены и подготовки диверсий на Запорожской АЭС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, информация о преступлениях, предусмотренных ст. 111. УК Украины - "Государственная измена", ст. 113 УК Украины - "Диверсия" и ст. 255 УК Украины - "Создание преступной организации" внесена в Единый реестр досудебных расследований 22 ноября.

"Основанием для открытия уголовного производства стали собранные сотрудниками УСБУ в Запорожской области данные, свидетельствующие о том, что с 2014 года, члены которой поддерживают отношения с гражданами РФ, от которых получают рекомендации по методам нанесения ущерба экономической безопасности Украины, в частности по выводу финансовых средств за рубеж и создания условий для остановки ЗАЭС", - сообщил источник.

В пресс-центре УСБУ в Запорожской области официальную информацию по данному поводу не предоставляют, ссылаясь на тайну следствия.

С большой долей вероятности можно предположить, что главным основанием для возбуждения «дел» явились предупреждения специалистов ЗАЭС об опасности перехода станции на американские тепловые сборки фирмы Westinghouse. Правительство Украины анонсировало полный переход на американские сборки вместо российских ТВЭЛов, выбрав местом опасных экспериментов Запорожскую атомную станцию.

Естественные технологические неполадки при пробной эксплуатации сборок Westinghouse, которые имели место на ЗАЭС, легко ведь квалифицировать как «диверсии» Вот в этом и кроется вся «зрада».