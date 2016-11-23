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Технику украинской армии вновь подтягивают к фронту

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 18:37 Новость: тема тэги гео
Техника ВСУ под городом Счастье

За двое суток — 21 и 22 ноября — по приказу командования ВСУ в прифронтовую полосу луганского фронта в район города Счастье были подтянуты 19 единиц военной техники. В числе переброшенных боевых средств — 6 танков марки Т-64, самоходные артиллерийские установки и боевые машины пехоты.

Также в местах дислокации подразделений украинской армии около города Счастье была замечена пусковая установка оперативно-тактической ракеты «Точка-У», но без самой ракеты.

В последние несколько суток командование ВСУ на луганском фронте занято разными вопросами тылового обеспечения, а также переброской ближе к фронту боевой техники и тяжелого оружия. Поэтому общее количество обстрелов территории, подконтрольной Луганской Народной Республике, немного снизилось.

Однако в течение ночи 23 ноября и сегодня утром с позиций ВСУ, расположенных под селом Новозвановка, дважды был обстрелян поселок Калиново. Огонь по поселку велся из минометов калибра 82 и 120 миллиметров и из противотанковых гранатометов.

А с 9 до 11 часов украинские боевики со стороны поселка Станица-Луганская периодически открывали минометный огонь по местности, где стоит памятник князю Игорю.

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