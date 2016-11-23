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ВСУ приводят в готовность военно-транспортную авиацию

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 18:45 Новость: тема тэги гео
Вертолет ВСУ на площадке

По сведениям разведки ЛНР, украинские военные разворачивают в своих ближних тылах площадки для базирования боевых и военно-транспортных вертолетов.

Одна такая площадка оборудуется в городе Лисичанск, на территории известного нефтеперегонного завода.

Вторая вертолетная площадка скоро будет готова в городе Северодонецк, недалеко от железнодорожного вокзала.

Минские соглашения запрещают украинской стороне применять в войне на Донбассе боевую авиацию, но судя по приготовлениям, которыми ВСУ занимаются в ближнем к фронту тылу, и эта статья договоренностей полностью игнорируется.

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