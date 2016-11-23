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Новая структура для расследования преступлений украинских военных на Донбассе создана в ДНР

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 18:50 Новость: тема тэги гео
генпрокуратура днр

Об этом в среду, 23 ноября, сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики Роман Белоус. Дословно: «У нас сформирован новый отдел, в составе следственного управления Генпрокуратуры — Отдел по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества. В частности, новый орган будет заниматься расследованиями обстрелов со стороны ВСУ».

По словам Белоуса, сейчас специалисты следственного управления Генпрокуратуры занимаются сбором максимального количества материалов для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, причастных к обстрелам территории Республики.

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