Новая структура для расследования преступлений украинских военных на Донбассе создана в ДНР

Об этом в среду, 23 ноября, сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики Роман Белоус. Дословно: «У нас сформирован новый отдел, в составе следственного управления Генпрокуратуры — Отдел по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества. В частности, новый орган будет заниматься расследованиями обстрелов со стороны ВСУ».

По словам Белоуса, сейчас специалисты следственного управления Генпрокуратуры занимаются сбором максимального количества материалов для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, причастных к обстрелам территории Республики.