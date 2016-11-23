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Главная В Тернополе пикетировали клинику, которую подозревают в хищении 450 тыс. грн на реабилитацию вояк «АТО» опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 19:10 Новость: тема тэги гео Сегодня, 23 ноября, представители различных общественных организаций пикетировали медицинский центр в Тернополе. Они обвиняют руководство центра в хищении средств, предназначенных для психологической реабилитации карателей «АТО». Активисты провели пикет, чтобы дело получило публичную огласку. Представители общественных организаций обвиняют правоохранительные органы торможения дела. «Сегодня мы собрались у медцентра, чтобы показать тернополянам предприятие, которое подозревают в присвоении 450 тыс. грн. Эти средства должны быть потрачены на помощь военным, которые получили психологические травмы в „АТО“. Согласно договору, должны были пройти реабилитацию сотня пострадавших, курс должен был составлять 40 часов на одного человека в течение не менее 14 календарных дней. При этом срок действия договора был с 18 по 31 декабря 2015 года. Учитывая значительное количество лиц и чрезвычайно короткий срок, у нас возникло подозрение в мошенничестве», — рассказал активист Иван Ковалик. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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