В Тернополе пикетировали клинику, которую подозревают в хищении 450 тыс. грн на реабилитацию вояк «АТО»
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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В Тернополе пикетировали клинику, которую подозревают в хищении 450 тыс. грн на реабилитацию вояк «АТО»
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
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