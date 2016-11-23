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Артиллерийский огонь возле Донецка не прекращается

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 19:14 Новость: тема тэги гео
Огонь ВСУ под Еленовкой

Для жителей села Александровка, подчиненного Петровскому району Донецка, ночь с 22 на 23 ноября выдалась тихой. Около самого села стрельбы не было.

Однако отзвуки орудийных и минометных залпов доносились с запада, со стороны Марьинки, и с юго-востока, где расположены поселок Еленовка и городок Докучаевск.

Сначала стрельба была слышна с 20 до 22 часов 22 ноября, а уже наступившей ночью 23 ноября выстрелы из орудий и минометов стали слышны после часа ночи и затихли только к 4 часам утра.

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