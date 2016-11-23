Артиллерийский огонь возле Донецка не прекращается

Для жителей села Александровка, подчиненного Петровскому району Донецка, ночь с 22 на 23 ноября выдалась тихой. Около самого села стрельбы не было.

Однако отзвуки орудийных и минометных залпов доносились с запада, со стороны Марьинки, и с юго-востока, где расположены поселок Еленовка и городок Докучаевск.

Сначала стрельба была слышна с 20 до 22 часов 22 ноября, а уже наступившей ночью 23 ноября выстрелы из орудий и минометов стали слышны после часа ночи и затихли только к 4 часам утра.