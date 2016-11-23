Благодаря Трампу могут отменить санкции против России, — Фукуяма

Результаты выборов в США имеют негативные последствия, особенно для Украины. Имея ввиду симпатию Трампа к Путину, США может прийти к согласию относительно отмены санкций в отношении России.

Об этом заявил директор Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета профессор Фрэнсис Фукуяма.

«Я думаю, что результаты этих выборов довольно негативные по своим последствиям для Украины и Грузии», — заявил Фукуяма.

Он отметил, что Дональд Трамп по каким-то соображениям чрезвычайно симпатизирует России и Владимиру Путину: «Собственно, он настолько последовательно избегает критики России, это заставляет меня думать, что могут существовать некоторые неизвестные нам рычаги воздействия на него со стороны россиян — возможно, это денежные обязательства перед российскими инвесторами или какие-то другие подобные вещи».

Фукуяма подчеркнул, что Трамп вполне ясно дал понять, что хочет иметь более теплые отношения с Путиным.

«Российская сторона очень довольна результатами выборов. Улучшение отношений с Россией может происходить за счет таких стран, как Украина», — отметил директор Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета.

По его мнению, риском может стать — на очередном саммите в июне — поддержка Соединенными Штатами отмены санкций в отношении России: «Естественно, что подобных действий можно ожидать и от европейской стороны. Весьма вероятно, что администрация Трампа может договориться о снятии санкций».

В то же время Фукуяма заметил, что есть достаточное количество европейцев, которые уже хотят снятия санкций. К этому очень благосклонно относятся Греция и Италия, ряд других стран. Таким образом, это снятие достаточно реальное, если только Ангела Меркель не останется упорной сторонницей поддержания режима санкций.

Ф. Фукуяма добавил: «Трамп вполне ясно высказался о том, что он не убежден в необходимости со стороны Соединенных Штатов автоматически становиться на защиту союзников, согласно договору НАТО. Я считаю это беспрецедентным».

Он подчеркнул, что ни один американский президент никогда не пытался пересмотреть гарантии пятой статьи договора НАТО, которые предоставляются участникам альянса.