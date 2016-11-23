Украинская армия готова к войне с Россией — главком ВСУ Муженко

Генеральный штаб Украины не исключает эскалации вооруженного конфликта на Донбассе с последующим началом полномасштабной войны с Россией. Об этом в одном из своих последних интервью заявил начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко.

По его словам, Генштаб Украины рассматривает возможные сценарии обострения военного конфликта на востоке Украины. Муженко не исключает, что в случае эскалации боевых действий на Донбассе, Россия может «…распространить свою агрессию на всю Украину». Сейчас идет «…плотная подготовка украинских войск и их комплектация». По словам Муженко, Украина готова отразить любые проявления агрессии со стороны России. «Насколько мы к этому готовимся, мы прогнозируем, значит, мы считаем, что эти сценарии могут быть реальные», — заявил главком ВСУ.

Напомним: две недели назад Муженко побывал на Донбассе, в «зоне АТО». В частности, он посетил подразделения украинской армии в авдеевской промзоне, Станице-Луганской и Водяном (на фото в авдеевской промке Муженко — первый слева). Именно во время пребывания главы Генштаба Украины на Донбассе, (с 7 ноября) начались мощные обстрелы прифронтовых территорий ДНР и ЛНР, причем по всей линии фронта — от Луганска до Донецка, с применением тяжелой артиллерии, запрещенной минскими соглашениями.