Допрос Януковича по скайпу будет иметь такие же последствия, как и обычный допрос, — украинский юрист

Допрос по скайпу президента Украины Виктора Януковича будет проводиться впервые в истории украинской правовой практики, однако он будет иметь такие же процессуальные последствия, которые имел бы и обычный допрос.

Уверенность в этом выразил юрист, эксперт по конституционному праву Александр Москалюк.

Эксперт отметил, что такой допрос лица, находящегося на территории другого государства будет проводиться на Украине впервые.

«Это уникальное дело, поскольку оно связано с пребыванием лица за пределами территории Украины. Это новелла в украинской правовой практике, когда допрос осуществляется за пределами территории Украины. Ранее проводились допросы путем видеоконференции, однако, тогда те, кого допрашивали, находились на территории Украины — в следственном изоляторе, и допрос происходил именно таким образом. Процессуальное значение — такое же, как и любого другого доказательства».

В то же время, Александр Москалюк выразил сомнения относительно того, что в случае принятия украинским судом решения об осуждении Януковича, тот будет отбывать наказание.

«Мы понимаем, что это уже вопрос не юридической, а политической плоскости. С юридической точки зрения все понятно. Если Украина примет решение об осуждении, а она может его принять, поскольку существует институт заочного осуждения, — будет приниматься решение об экстрадиции. Но здесь политика будет иметь первоочередное значение», — отметил юрист.