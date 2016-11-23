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Украинский ученый про «экономическое чудо» и «друзей народа», которые привели к краху некогда богатой страны

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 20:52 Новость: тема тэги гео
падение экономики гривны

«В истории еще не было такого случая, чтобы страна, входившая по уровню индустриального развития в первую десятку стран, через четверть столетия утратила значительную часть своего промышленного потенциала, более трети ВВП, что является одним из наихудших в мире результатов экономической динамики за этот период, и вошла в число беднейших стран Европы. Как это может быть? Это действительно чудо с отрицательным знаком, достойное не меньшего внимания, чем остальные чудеса», — такой вывод сделал в своей статье член-корреспондент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Андрей Гриценко в своей статье «Украинское экономическое чудо», или Куда ведут реформы?».

Известный украинский ученый называет конкретных виновников экономической и политической катастрофы, которая произошла с Украиной за годы так называемой независимости: «Если попытаться собрать самых заклятых врагов Украины и поставить им задачу сделать для этой страны как можно хуже, то они вряд ли бы достигли таких успехов, каких добились „друзья народа“, безмерно любящие Украину, днем и ночью думающие о благосостоянии людей, постоянно реформирующие экономику и общество, не забывая призывать народ затянуть пояса, потерпеть до завершения реформ, конца и края которым не видно, при этом лично безмерно обогащаясь и бессовестно демонстрируя свое материальное богатство, а заодно, но неосознанно, и свою духовную нищету»…

Напомним: по данным международной компанией GFK Украина вошла в тройку самых бедных стран Европы, опережает ее по уровню бедности только Молдова. Правда, министр социальной политики Украины Павел Розенко пообещал, что уровень бедности в стране будет снижен до 15% к 2020 году. Если, конечно, к тому времени Украина еще будет существовать как государство…

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