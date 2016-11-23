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Главная Европарламент принял резолюцию о противодействии "российской пропаганде" опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 20:54 Новость: тема тэги гео Сегодня депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию по борьбе с антиевропейской пропагандой со стороны российских. Об этом сообщается на сайте Европарламента. Резолюция была принята 304 голосами "за", против проголосовали 179 депутатов, 208 воздержались.

Документ, который называется "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", был принят после того, как в Европарламенте заслушали доклад о влиянии пропаганды России, который представила экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга. В нем утверждается, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество"

Для того чтобы успешно противодействовать антиевропейской пропаганде депутаты Европарламента предлагают усиливать "стратегические коммуникации" внутри ЕС, больше инвестировать в повышение осведомленности, образования, онлайн- и местные средства массовой информации, журналистские расследования и информационную грамотность.

При этом противодействие России авторы резолюции приравнивают к борьбе с "Исламским государством", в резолюции говорится, что ЕС должен противостоять кампании дезинформации и пропаганды как международных игроков на уровне государств, таких как Россия, так и негосударственных субъектов международных отношений, таких как ИГИЛ, "Аль-Каида" и других джихадистских террористических

В резолюции также призывают к углублению сотрудничества между ЕС и НАТО по вопросам стратегических коммуникаций.

Документ содержит формулировки, граничащие с предложением ввести цензуру против российских СМИ и призывающие страны ЕС выступить с "конкретными юридическими инициативами для того, чтобы стать более эффективными и ответственными в решении проблемы дезинформации и пропаганды". При этом авторы документа говорят о необходимости плюрализма СМИ и свободы информации.

Напомним, принятый документ носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению странами-членами Евросоюза. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее