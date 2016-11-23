Украинская власть стравливает «патриотов» — украинский волонтер Касьянов

Известный украинский волонтер и журналист Юрий Касьянов, который с начала военного конфликта на востоке Украины помогает карателям, убивающим мирных жителей, начал догадываться, что война для киевской власти лишь средство наживы. Слово «патриотизм», которое так часто произносится в верхах, лишь стимул для украинских лохов, которые в пылу этого самого «патриотизма» уже стали убивать друг друга.

Касьянов заявляет, что теперь он готов воевать с нынешней властью, которая «стравливает патриотов с патриотами и не испытывает никаких угрызений совести». Об этом волонтер пишет на своей странице в соцсети и хотя ни разу не называет имя действующего президента Украины, однако приведенные им примеры, касаются невыполненных обещаний исключительно Петра Порошенко. Дословно: «Я не присваивал заводы и фабрики, не создавал Партию регионов, не работал в правительстве у Януковича, не приятельствовал с Бойко, и не дружил с Тимошенко, не назначал Саакашвили губернатором, и не смещал с его помощью Яценюка, которого называл лучшим премьером. Я не обещал закончить войну за три дня, не обещал наказать убийц Небесной сотни, не обещал тысячу гривен зарплаты военным, не обещал чёртов безвизовый режим… Не пожимал руку Путину, не зарабатывал на военных заказах, не прятался от войны сам, и не прятал от войны детей… При Януковиче чётко было понятно, кто враг, а кто друг. С нынешними труднее. Они мимикрируют, натравливают на неугодных армии ботов и толпы зевак, стравливают патриотов с патриотами, записывают во враги, навешивают ярлыки»…