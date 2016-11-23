Либеральная политика в Молдове потерпела крах, то же будет и на Украине – экс-глава Министерства иностранных дел

Бывший руководитель Министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара убежден, что Украина в скором времени прозреет, как начинает прозревать Молдова, жители которой уже поняли, что либеральная политика и курс на Евросоюз ведут и нищете, а затем — краху.

«Мы соседи. На Украине живет много молдаван, в Молдове — украинцев. Мы понимаем друг друга, процессы в наших странах очень схожие. В Молдове тоже последние 10 лет у власти — правые либералы. Там тоже такой безропотный, тупой курс на членство в ЕС, на европейские стандарты, ориентация на международные финансовые организации привели к экономическому и социальному краху. Долгое время Молдова была беднейшим государством Европы, сейчас по этому показателю мы даже их обогнали, — говорит Кожара. — Конечно, граждане Молдовы не могут быть довольны тем курсом, который последнее время проводился. Победа Игоря Додона не вызывает никакого сомнения, хотя правые, поддерживаемые международными финансовыми институциями, всячески пытаются уменьшить это, там сегодня выдвигаются какие-то надуманные вопросы по конституционному суду».

Напомним: в Молдове на недавних президентских выборах победил социалист игорь Додон. Он выступает за сохранение добрососедских отношений с ЕС и возобновление стратегического партнерства с Россией. В планах Додона федерализация Молдовы и отмена соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Во время теледебатов 30 октября он заявил, что Крым принадлежит России.