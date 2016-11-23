Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Апелляционный суд Парижа снял арест со счетов российских компаний, наложенный по делу ЮКОС опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 21:51 Новость: тема тэги гео Гендиректор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков сообщил сегодня, что Апелляционный суд Парижа снял арест со счетов МИА "Россия сегодня", "Космической связи" и "Госзагрансобственности". Он напомнил, что арест был наложен на основании решений, которые в 2014 году суд в Гааге вынес против России по искам экс-акционеров ЮКОСа на общую сумму 50 миллиардов долларов.

"Аресты активов российских ФГУП (федеральных государственных унитарных предприятий) во Франции были неправомерны, потому что они являются отдельными юридическими лицами и не могут отвечать своим имуществом по обязательствам государства", - сказал Кондаков. Он уточнил, что Россия принимала участие в судебном процессе в качестве третьего лица.

Защита рассчитывает, что такое решение французского суда будет принято во внимание судами в Бельгии, где сейчас также проходят слушания по вопросу снятия арестов.

Как сообщалось ранее, еще в начале июня 2015 года французские и бельгийские судебные приставы начали арест российских активов во исполнение решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге по делу акционеров компании ЮКОС против РФ :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее