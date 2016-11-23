На Украине эпидемия врожденных пороков развития, которые вызывают тяжелые увечья у младенцев

Врачи призывают ввести на Украине обязательную фортификацию муки, чтобы предотвратить врожденные пороки развития у новорожденных. Показатель патологий невральной трубки у нас — самый высокий в Европе. Такие недостатки вызывают тяжелые увечья, которые уже невозможно вылечить, но можно предотвратить, если обогащать муку фолиевой кислотой.

Маленькая Вика с Ходоров родилась с открытым спинным мозгом. В свои 2,5 года девочка не ходит и испытывает серьезные проблемы с почками.

«Беременность мы планировали. Мы ждали Вику 3 года. Но о том, что надо пить фолиевую кислоту, мне врачи не говорили. Соответственно, я этого не делала. На УЗИ никаких недостатков не диагностировали, а уже когда Вика родилась, нас направили в больницу на Орлика и у нее обнаружили спинномозговую грыжу. Она не может встать на ноги», — рассказала мама Вики Наталья Якимович.

За последние три месяца в Львовскую городскую детскую клиническую больницу с проблемами невральной трубки направили пятеро младенцев.

«Происходит нарушение закладки органов на минимальных сроках беременности, когда женщина еще может даже не знать, что она беременна. Преимущественно это нарушение функции нижних органов, нижних конечностей и, возможно, также развивается гидроцифалия у таких детей», — объясняет неонатолог Львовской городской детской клинической больницы Оксана Остальский.

В целом же с таким диагнозом на Украине рождается до 18 детей на 10 000 родов, а в регионах, загрязненных Чернобылем, вообще 25. Более 20% детей умирает, остальные остаются калеками. Это данные международного благотворительного фонда «ОМНИ-сеть». Наша официальная статистика меньше, потому что не учитывает абортированных из-за этой патологии. И показатель самый высокий в Европе.

«В Европе эта цифра колеблется от 5 до 8 на 10 000. То есть вы понимаете, что у нас ситуация реально катастрофическая. Эпидемия на Украине уже более 10 лет», — отметила педиатр Львовской городской детской клинической больницы Ольга Тичкивская.

Три четверти недостатков невральной трубки возникают из-за того, что будущей маме не хватает фолиевой кислоты, говорят медики. Поэтому женщинам, которые планируют беременность, Минздрав рекомендует употреблять ее в таблетках.

«Но эти рекомендации не совсем себя оправдывают. Женщины не пьют фолиевой килоты, тогда когда это нужно — еще до самого зачатия. Невральная трубка формируется в первые недели беременности, а у нас, как свидетельствует статистика, 50% беременностей являются незапланированными, поэтому эпидемия не преодолена», — добавила Ольга Тичкивская.

Поэтому медики давно задумываются над альтернативой фолиевой кислоте в таблетках. Уже 60 стран мира обогащают этим витамином группы В… муку.

«В Великобритании, очень редко рождаются дети с пороками невральной трубки. Но когда я еще был студентом, то, помню, таких случаев было в разы больше. Показатель уменьшился как минимум на половину. Мы думаем, что это благодаря фортификации муки», — рассказал британский нейрохирург Генри Марш.

На Украине же фортифицируют лишь ту муку, которая идет на экспорт. Делает это только один производитель — на Черкасщине. На предприятии уверяют, что готовы продавать свою муку и в Украине, если позволят. Но вопрос на годы завис в чиновничьих кабинетах.