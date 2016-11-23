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Президент Порошенко едет в Брюссель на саммит «Украина - ЕС»

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 22:08 Новость: тема тэги гео
Президент Порошенко едет в Брюссель на саммит «Украина - ЕС»

Это тот самый саммит, на котором, как обещал месяц назад Порошенко, Украине дадут безвиз, но оказалось, не дадут. Саммит пройдет в четверг, 24 ноября.

Информация из Администрации президента Украины гласит: «Половина саммита пройдет в формате тет-а-тет между президентом Украины и президентами Европейского Совета, Еврокомиссии и Европарламента». По словам заместителя главы АП Константина Елисеева, Петр Порошенко будет общаться с глазу на глаз с главой Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Мартином Шульцом.

Вторая часть саммита пройдет в формате встречи в составе расширенных официальных делегаций. В ходе встреч предполагается обсудить имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в том числе, в части зоны свободной торговли, введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, вопросов региональной безопасности и урегулирования военного конфликта на Донбассе и продления санкций Евросоюза против России.

Будут обсуждаться также энергетические вопросы, в частности, решение Еврокомиссии, позволяющее российскому «Газпрому» увеличить объемы поставок газа через «Северный поток» и немецкий газопровод OPAL. Кроме того, на встрече в Брюсселе ожидается выделение Евросоюзом Украине 15 млн евро на борьбу с коррупцией и 114 млн евро — на административную реформу.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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