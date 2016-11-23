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Главная Евродепутаты призывают расследовать поставки Россией топлива для своих ВКС в Сирию опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 22:20 Новость: тема тэги гео Евродепутаты обратились к главе внешнеполитического ведомства ЕС Федерике Могерини с запросом о необходимости начать расследование появившейся в СМИ информации, размещённой агентством Reuters, о том, что российские танкеры поставляли в Сирию топливо, для своих реактивных самолетов, используя при этом территориальные воды стран Евросоюза. По мнению агентства, это якобы нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Сирии, запрещающие поставки туда любого горючего с территории стран Союза.

Как известно, в 2014 году ЕС запретил любые поставки топлива для реактивных самолетов в Сирию с территории Евросоюза.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя эти требования евродепутатов, заявил, что действующие внутри Евросоюза "интриги, ограничения и "санкции" на поставку топлива в Сирию авиагруппы ВКС России не касаются. Он подчеркнул, что Россия не входит в Евросоюз.

Дипломатический источник РИА Новости в Афинах, комментируя публикацию Рейтер, также отметил, что во-первых, любые санкции, принятые в обход Совета Безопасности ООН, являются незаконными, а такие санкции (против Сирии) не могли быть одобрены СБ ООН. Во-вторых, в сообщении речь идет о санкциях ЕС против Сирии, а российские танкеры если и поставляли топливо, то для нужд ВКС России, поэтому никакого эмбарго и санкций никто не нарушал. Никто не может запретить России снабжать свои войска", — подчеркнул источник. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее