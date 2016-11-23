Делегация из Ханты-Мансийска возложила цветы на Саур-Могиле: «Это знаковая высота»

Прибывшая в ДНР делегация региональной общественной организации «Содружество» из Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации 23 ноября возложила цветы на могилы воинов Советской Армии и воинов Донецкой Народной Республики, погибших при обороне Саур-Могилы.

Саур-Могила известна тем, что во время Великой Отечественной войны там были жестокие бои с фашистами, и высота была взята, а после продолжилось наступление советский войск на запад. Летом 2014 года ополченцы ДНР повторили подвиг своих дедов и прадедов.

«Практически в каждый в свой приезд на Донбасс я бываю на Саур-Могиле. В первый раз я попал сюда в 2014 году. Очень сожалею, что не застал этот памятник в мирное время. Сегодня он символизирует Победу над фашизмом как в 1945 году, так и в 2014 году. Это знаковая высота. Вечная память нашим дедам, которые полегли за Саур-Могилу, и парням из ополчения, которые в 2014 году за нее сражались и положили свои жизни за свободу дончан. Война в Донбассе… Здесь постоянно идет артиллерийский обстрел, и ты не знаешь, когда и где „прилетит“. Как будто действует перемирие, но каждую ночь в Донецке мы слышим канонаду. Республика в полном объеме соблюдает режим прекращения огня, чего не скажешь о ВСУ», — сказал председатель региональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, РФ) Эдуард Логинов.