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Украина готова отвести силы и средства в районе Станицы-Луганской 26 ноября

опубликовано vinodelov в Ср, 23/11/2016 - 23:05 Новость: тема тэги гео
станица

Это, пожалуй, единственный «прорыв» на очередной встрече участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп в Минске, состоявшейся 23 ноября.

О достигнутом согласии рассказал уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего: «Участники рабочей группы по безопасности проанализировали состояние выполнения решения о разведении сил и средств и обсудили возможность следующих участков для разведения сил и средств. По состоянию на сегодня, разведение сил и средств так и не проведено на участке в районе Станицы-Луганской, хотя все сроки для этого, согласно решению, давно исчерпаны. Украинская сторона проинформировала о намерении провести разведение сил и средств на этом участке 26 ноября, но при условии, что там не будут происходить обстрелы».

Между тем, во время сегодняшней встречи координатору группы от ОБСЕ Эртугрулу Апакану задали вопрос о работе видеокамеры, которую установила ОБСЕ рядом с мостом у Станицы-Луганской, на территории, подконтрольной Украине. Он сказал, что камера не работает, поскольку есть проблемы с ее энергоснабжением и ОБСЕ сейчас пытается этот вопрос решить с украинской стороной. «Таким образом, Украина пока не дает возможности ОБСЕ использовать эту камеру и продолжает манипулировать вопросами придуманных ими же (Украиной) обстрелов», — отметил Дейнего.

Напомним: представители ЛНР и ДНР на встрече в Минске 21 сентября парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у сел Золотое (ЛНР), Петровское (ДНР) и поселка Станица-Луганская (ЛНР). Спустя два месяца разведение сил состоялось только в районе сел Золотое и Петровское, причем с третьего раза и по вине ВСУ. Разведение сил у Станицы-Луганской было несколько раз сорвано украинской стороной.

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Денис Виноделов

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