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Главная Сводка событий Новороссии за 23 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 23:18

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: В районе Водяного ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Республики. Пять украинских силовиков убиты, еще семь ранены. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики 503 раза нарушили режим прекращения огня. Противник выпустил 13 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 157 мин калибрами 120 мм и 82 мм. Наряду с тяжелым вооружением ВСУ применяли вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь попали посёлки Зайцево под Горловкой, Старомихайловка, Александровка, Трудовские на западе Донецка, Еленовка, Спартак, Докучаевск, а также сёла Саханка и Ленинское на юге страны. Кроме того, украинские силовики обстреляли окраины Ясиноватой, в селе Васильевка поврежден один жилой дом.

Киевские силовики усилили свои позиции вблизи линии соприкосновения в Донбассе шестью единицами РСЗО «Ураган» в Курахово и двенадцатью самоходными гаубицами «Акация» в Гранитном и Дзержинске, заявил Эдуард Басурин.

Военнослужащие ДНР не имеют отношения к обстрелу контрольно-пропускного пункта «Марьинка». Об этом заявил представитель министерства обороны Республики. Ранее сегодня Госпогранслужба Украины сообщила об обстреле контрольного поста «Марьинка» в Донбассе. По их данным, огонь по территории КПП велся якобы с позиций ДНР. В этой связи пункт въезда/выезда не работал около часа.

В населенных пунктах Врубовка и Камышеваха Попаснянского района на блокпостах находятся батальоны "Львов" и "Дрогобыч". При въезде в населенный пункт Артемовск на блокпосту стоит "Днепр-1". А также бойцы этого же батальона зафиксированы и в районе населенного пункта Теплое Станично-Луганского района. Там же находятся бойцы "Правого сектора". В населенный пункт Райгородка Новоайдарского района прибыло 200 польских наемников. Также польские наемники были замечены и в населенном пункте Трехизбенка. Там же на позициях находились три гаубицы "Гиацинт-Б". Подразделения батальона "Азов" прибыли в населенный пункт Макарово Станично-Луганского района. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Киевские силовики обстреляли село Калиново с направления села Новозвановка. Огонь вёлся из 82-мм минометов. Об этом сообщили в Народной милиции Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее