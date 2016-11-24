Главная

Возможные варианты

опубликовано Артем Смолов в Чт, 24/11/2016 - 00:14 Статья: тема тэги гео
и Улюкаев
Специалисты продолжают обсуждать "дело Улюкаева" и возможное влияние этого факта на внутреннюю политику. Известный экономист Михаил Делягин обращает внимание, что действия экономического блока правительства при рациональном рассмотрении создают впечатление, что в России готовится почва для "Майдана". Правительство фактически саботируем майские указы президента Путина. Исполнение бюджета демонстрирует приоритет в выводе денег из России и вложение их в государственные бумаги США и Еврозоны. При этом заявляется, что нет денег на индексацию пенсий, а учителя, если им не хватает, "должны идти в бизнес".

По мнению Михаила Делягина в регионах искусственно организован бюджетный кризис, а в качестве дополнительного средства проводится "налоговый террор", который ведет к уничтожению бизнеса. На этом фоне придумывается еще и "налог на тунеядцев", которые благодаря действующей экономической политике потеряли свою легальную работу. При этом реальные доходы населения падают с лета 2013 года. Складывается впечатление, что либеральное правительство и Центробанк занимаются лишь блокированием экономического развития страны и возможного увеличения благосостояния ее граждан. Это особенно заметно по кредитной политике.

Если оценить "духовную связь" российских либералов с командой Хиллари Клинтон, все становится на свои места. Известно, что в окружении Клинтон смотрят на Россию лишь как на "украинский вариант" своей эксплуатации. Если действительно найденные наличные деньги у задержанного Дмитрия Захарченко были в упаковках ФРС США, а не российских банков, сложившуюся ситуацию можно оценить еще более прозрачно.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Смолов ::

Автор (или псевдоним)
Артем Смолов

О себе

Автор.