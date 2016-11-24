Сводка событий в Сирии за 22-23 ноября 2016 года

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном обсудил ситуацию в Сирии, Ираке и Ливии.

Доказательства согласия боевиков в Алеппо к проведению гумпауз, предоставленные помощником спецпосланника ООН по Сирии Яном Эгеланном, скорее всего, являются подлогом, заявил российский дипломатический источник.

«Утверждения Эгеланна о том, что мяч по сути находится на стороне Москвы и Дамаска, - это искажение фактов. Эгеланн заявляет о том, что вооруженные группировки согласились на осуществление гуманитарного плана ООН. Но те так называемые «гарантии» и «заявления», которые нам показывают и которые идут от вооруженных группировок, не внушают нам никакого доверия», - сказал источник РИА «Новости».

Он пояснил, что одно из переданных Эгеланном РФ заявлений о согласии на гуманитарный план ООН было сделано от лица Свободной Сирийской Армии. «Однако очень странным выглядит то, что три из пяти группировок, которые якобы подписались под этим заявлением, не входят в Свободную Сирийскую Армию. Это «Ахрар аш-Шам», «Аль Фаудж Аль Ауаль» и «Джабха Шамия». Непонятно также, почему группировка «Фастаким», которая входит в ССА, выступила при этом отдельно», - отметил диписточник.

По его словам, Москву также смущает то, что «в представленных документах, якобы подтверждающих решение группировок, не указаны имена полевых командиров, нет никаких подписей и печатей». «У нас есть подозрение, что это все просто может оказаться фальшивкой, подсунутой ООН боевиками», - подчеркнул источник.

Источник сообщил, что «никаких твердых гарантий» о готовности вооруженной оппозиции в восточном Алеппо выполнять гуманитарный план ООН Москва не получила. По его словам, документы, которые были представлены России со стороны ООН, не внушают доверия. «Более того, в список группировок, которые якобы поддержали гуманитарный план ООН, фигурирует печально известная «Нур эд-Дин аз-Зенки», которая прославилась многочисленными убийствами детей. И мы не понимаем, как ООН предлагает доверять подобной группировке», - добавил диписточник.

Дипломат подчеркнул, что все вооруженные оппозиционные группировки, «если они действительно поддерживают гуманитарный план ООН, должны в первую очередь гарантировать безопасность на отдельных участках маршрута», а этого не было сделано.

«Как мы все помним, в конце августа гуманитарный конвой ООН в восточное Алеппо был сорван так называемым «Местным советом». В этот раз никакого заявление от «Местного совета» о согласии на гуманитарную операцию ООН мы не видели. Так что прежде, чем Эгеланн что-то будет требовать от Москвы или Дамаска, необходимо получить четкое публичное заявление от «Местного совета» о готовности сотрудничать с ООН по осуществлению ее гуманитарного плана. Потому что именно «Местный совет» в конце августа сорвал доставку гуманитарного груза в восточное Алеппо», - сказал он.

Атаки на больницы в Алеппо и Сирии в целом могут расцениваться как военные преступления, заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. «Атаки на госпитали в Алеппо представляют большую озабоченность... Конечно, если атаки целенаправленные, то они могут быть расценены как военные преступлениями или даже преступления против человечности, если они систематические и имеют широкое распространение», - сказал он.

По крайней мере, два судна под российских флагом через Кипр осуществляли поставки, противоречащие европейским санкциям, передает Reuters .

Другой источник утверждает, что российские корабли c топливом для реактивных двигателей заходили в порты Кипра и Греции, прежде чем доставить груз в Сирию.

Всего якобы было поставлено 20 тыс. тонн топлива на общую сумму 9 млн долларов. По информации агентства, топливо предназначено как для российской, так и для сирийской авиатехники.

Совет ЕС своим постановлением два года назад запретил любые поставки топлива для реактивных двигателей в Сирию с территории ЕС или через территорию Европейского Союза.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал информацию Reuters о возможных нарушениях российскими танкерами санкций ЕС, передает ТАСС.

«Действующие внутри ЕС интриги, ограничения и санкции на поставку топлива в Сирийскую арабскую республику авиагруппы ВКС России, мягко говоря, не касаются. Хотел бы также напомнить британским журналистам, что Россия является одной из ведущих нефтедобывающих стран мира. Поэтому никакого дефицита топлива для авиации ВКС России, тем более, когда это касается борьбы с международным терроризмом, у нас нет и даже не предвидится», - отметил он.

По мнению Конашенкова, британские журналисты могут не знать, что Россия, «как с недавних пор и Великобритания, не является членом ЕС».

Официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что американское внешнеполитическое ведомство считает, что другим странам не стоит оказывать поддержку российским танкерам, которые поставляют топливо для авиации ВКС России в Сирии. «Хотя решения о допуске в свои порты принимают местные власти, мы считаем, что страны региона не должны предоставлять поддержку российским танкерным судам, несущим топливо, которое будет использовано для продолжения нанесения авиаударов», — сказал он.

Европейский Союз предпринимает меры в связи с поставками российскими танкерами топлива в Сирию, идущими вразрез с санкциями ЕС в отношении Дамаска, сообщает Reuters.

Российские танкеры не нарушали никаких санкций Европейского союза против Сирии, поскольку поставляли топливо для Военно-космических сил России, заявил дипломатический источник в Афинах, комментируя публикацию Reuters.

«Во-первых, любые санкции, принятые в обход Совета Безопасности ООН, являются незаконными, а такие санкции не могли быть одобрены СБ ООН», – сказал дипломатический источник. «Во-вторых, в сообщении речь идет о санкциях ЕС против Сирии, а российские танкеры если и поставляли топливо, то для нужд ВКС России, поэтому никакого эмбарго и санкций никто не нарушал. Никто не может запретить России снабжать свои войска», – сказал собеседник.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 972.

С лидерами вооруженных формирований за сутки подписано 16 заявочных листов о прекращении боевых действий. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 86.

За сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (18), Дамаск (18), Хама (1) и Латакия (1). Сутками ранее – 46.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Верховное командование Армией и Вооруженными силами САР объявило о формировании Пятого штурмового корпуса. «В ответ на стремительное развитие событий с целью поддержки успехов Вооруженных сил, а также для удовлетворения желания народа положить конец террористическим актам в Сирийской Арабской Республике, Верховное командование Армией и Вооруженными силами САР объявило о создании корпуса добровольцев», — сообщает командование.

В телефонном разговоре глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили ситуацию в Сирии, в том числе задачу нормализации обстановки в восточной части Алеппо. «Было продолжено обсуждение путей урегулирования конфликта в Сирии, включая необходимость выполнить требование Совета Безопасности ООН о начале межсирийских переговоров без предварительных условий, а также задачу нормализации обстановки в восточной части Алеппо, где окопались незаконные вооруженные формирования, ведущую роль среди которых играют боевики террористической группировки «Джебхат ан- Нусра», - говорится в сообщении на сайте МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой британской дипломатии Борисом Джонсоном и заявил о необходимости избегать действий, которые бы провоцировали эскалацию конфликта в Сирии.

Лавров также напомнил о важности практических шагов по разграничению сирийской оппозиции и экстремистов и выразил "глубокое сожаление" отказом США выполнять российско-американские договоренности, заключенные 9 сентября.

Глава МИД заявил руководителю Форин-офиса, что наша страна готова к встречным шагам по нормализации двусторонних отношений, если Лондон скорректирует курс на российском направлении и проявит готовность к взаимно уважительному равноправному диалогу.

Лавров также напомнил Джонсону слова президента Владимира Путина, сказанные на встрече с британским премьером Терезой Мэй на полях саммита G20 в Китае, что в нашей стране готовы к восстановлению отношений настолько, насколько к этому готовы партнеры.

Как подчеркнули на Смоленской площади, МИД выразил "готовность к встречным шагам в случае корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении и подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе обоюдного учета интересов". Разговор министров прошел по инициативе Форин-офиса.

Представитель Госдепартамента Джон Кирби сообщил, что, что США намерены изучить сообщения о применении химического оружия боевиками в сирийском городе Алеппо, но пока не готовы их подтвердить. «Мы очень обеспокоены сообщениями об использовании химоружия. Мы очень серьезно относимся к этому»,— заявил Кирби. По его словам, «применению химоружия или химических реагентов как оружия нет и не может быть оправдания».

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) готова принять от России пробы химоружия, примененного боевиками в Сирии. "ОЗХО недавно получила предложение от российских властей предоставить пробы и другие материалы, связанные с возможным применение химических веществ в качестве оружия в Алеппо. Эти пробы и другие материалы могут быть полезны для продолжающейся работы Миссии ОЗХО по установлению фактов", - говорится в документе. Эти материалы, "с учетом ситуации с безопасностью в Алеппо" организация готова принять в Дамамске или Гааге, и ожидает реакции МИД России на эту просьбу.

Сергей Лавров уже заявил, что Россия изучает возможность доставки необходимых материалов в Гаагу. При этом он выразил сожаление, что организация "видимо, под сильнейшим давлением наших коллег" отказалась прислать своих экспертов непосредственно в Алеппо.

Условием возобновления гуманитарных пауз в сирийском Алеппо должны быть твердые гарантии ООН о прекращения боевиками огня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Основным условием возобновления гуманитарных пауз в Алеппо должны быть не радужные намерения, а твёрдые гарантии от представителей ООН прекращения боевиками огня, допуска колонн гуманитарной помощи, а также эвакуации раненых и больных мирных жителей. На сегодняшний день никто из представителей ООН с такими гарантиями к нам не обращался. Боевики ежедневно ведут массированные обстрелы жилых кварталов Алеппо, в результате которых гибнут десятки людей, в том числе дети. В такой обстановке неподготовленные должным образом гуманитарные паузы будут снова использованы террористами для восстановления запасов и продолжения массированных атак», - заявил генерал.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что есть много указаний на то, что бомбардировки больниц и медучреждений в Сирии происходят намеренно. «Я должна честно сказать – есть слишком много указаний на то, что больницы и медицинские учреждения бомбят сознательно. Это запрещено международным правом. Это необходимо преследовать по закону, и режим Асада должен это знать», – заявила Меркель. «Очень сожалею, что Россия поддерживает этот режим», – добавила она.

Президент САР Башар Асад принял российскую делегацию во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. В состав делегации России вошли заместители министров обороны, энергетики, экономического развития и сельского хозяйства РФ.

В ходе переговоров стороны коснулись вопросов крепких, исторических взаимоотношений между Сирией и Россией, двусторонней координации в борьбе с терроризмом, а также экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

Президент Сирии Башар Асад гарантировал, что создаст для российских проектов максимально благоприятные условия.

В интервью «Первому каналу» вице-премьер России Дмитрий Рогозин, заявил, что стороны «договорились: по каждой российской компании в Сирии будет очень точное внимание оказано правительством Сирии». «Наиболее крупные проекты сегодня были представлены в области энергетики, транспорта»,— рассказал господин Рогозин.

Башар Асад подчеркнул важность российской поддержки, в особенности, оказываемой в области экономики. Президент Сирии отметил, что «это помогло облегчить страдания сирийского народа, вызванные терроризмом и экономическими санкциями».

«Российская и сирийская стороны во время встречи договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в экономике, торговле, инвестиций, нефти, газа и транспорта»,— указывает канцелярия главы государства.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин подписал договор о «зеленом коридоре» в стране для сельхозтоваров из Сирии.

«Нами сегодня согласовано создание таможенного «зеленого коридора», по которому мы можем полностью осуществлять выбор сельхозпродукции», – рассказал Рогозин во время визита в Дамаск. Он также добавил, что сирийская сторона предпринимает все усилия, чтобы на российские прилавки попала продукция высочайшего качества.

Власти Турции выдали ордер на арест сопредседателя партии сирийских курдов «Демократический союз» (PYD) Салиха Муслима по делу о расследовании теракта, произошедшего в феврале в Анкаре. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Алеппо. В районе Сириан Кадим города Алеппо населению передано 1,5 тонны гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, ранее заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Эль-Машарка и Азизия в городе Алеппо.

Террористическими группировками «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГ из гранатометов, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия произведен обстрел н.п. Бакиртая, кварталов Акъюль, Ариан, Лерамон, «1070», Амирия, Биньямин, Хай-Эль-Андалус, «3000», Джамария Харб эль-Захра, Ашрафия, Шейх-Саид и Эс-Салин, станции сотовой связи «Сириятел», торгового центра «Кастелло», районов газового завода, арбузного рынка и школы Хикма в городе Алеппо.

В течение двух суток из блокированных районов города Алеппо вышли 21 мирный житель и 9 боевиков.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

«Генеральный штаб армии и вооруженные силы призывают боевиков в Восточном Алеппо разрешить покинуть (районы) тем, кто этого желает, не используя их в качестве заложников и «живых щитов», а также устранить мины с установленных государством коридоров. Также ВС призывают боевиков... открыть склады с продовольствием и распределить еду среди нуждающихся», – сказано в заявлении ВС Сирии.

Над восточной частью сирийского города Алеппо вертолет сбросил шесть тысяч писем детей. В каждом послании содержится рассказ о жизни мирных людей в условиях войны

САА продолжает наступление в Алеппо. Войска продвигаются от круговой развязки Джандуль в направлении площади Баидин.

Палестинская бригада «Лива аль-Кудс» наступает со стороны лагеря беженцев Инзарат.

Артиллерия ведет огонь по позициям боевиков в квартале Масакин-Ханано.

Ожесточенные бои идут за район Ард-эль-Хамра на северо-востоке города, а также за высоты Джебель-Бадро.

800-й полк Республиканской Гвардии САА возобновил штурм западной части квартала Шейх-Саид на юге города Алеппо, атаковав позиции джихадистов "Джейш аль-Фатх".

Поддержку с воздуха наступающим частям оказывают ВКС РФ, атакуя маршруты снабжения джихадистов, пролегающие из провинции Идлиб.

Город Кабасин, уже многократно переходит из рук в руки. По последним сведениям в настоящий момент его контролирует ССА.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу ИГ.

Латакия. В городе Латакия беженцам из захваченного города Ракка передано около 1 тонны продовольствия; обществу соотечественников России в Сирии «Дар» – около 300 кг.

Боевики обстреляли позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

САА безрезультатно атаковала позиции джихадистов на севере провинции в районе Турецкой границы.

Хама. В населенном пункте Масьяф произведена передача мирным жителям гуманитарных грузов, общей массой около 2,5 тонн.

Вооруженные формирования террористических группировок обстреляли населенные пункты Акреб-Эс-Сафи, Махарда и аэродром Хама.

Боевики атаковали позиции САА на высоте Телль-Бизам вблизи города Маан.

Хомс. В контролируемый боевиками район Эр-Растан прибыла колонна из 51 грузовика с гуманитарной помощью, предоставленной МККК.

Боевиками ИГ на северо-востоке провинции были атакованы позиции САА в районе н.п. Джубб аль-Джаррах. После шестичасового боя, ИГиловцы отступили.

Командование Сирийской Арабской Армии нанесло удар по позициям отрядов т.н. «халифата» в поселках Рахума, Расм ас-Сабах, Анк аль-Хава и Аль-Мушайрифа.

Дамаск. Вооруженные формирования, ранее заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блудан, Джобар, Кафер-Батна, Эль-Каса и Кенакер, кварталы Эль-Мезза, Адави, автомагистраль в районе населенного пункта дума, район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар и район спорткомплекса Фейха.

Прочие террористы обстреляли населенные пункты Хауш-Харабу, Хауш-Насри, Хараста, Арбин, Хараста-Эль-Кантара, Джаубар и Хан-Эш-Ших, лагерь Эль-Вафидин, автомагистраль в р-не Дума и больницу Ибн-эль-Валид.

120-мм мина разорвалась вблизи Российского посольства, во время визита в Дамаск заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина.

Начато наступление на Харасту, расположенную к северо-востоку от Дамаска.

Подразделения Сирийской Арабской Армии при поддержке добровольческих формирований начали наступление на город Аль-Талль, расположенный в 10 километрах к северу от Дамаска, в ходе которого отбиты каменоломни и район Вади-Муса. После успешного наступления САА, из Аль-Талля прибыла делегация от боевиков для переговоров.

105-я бригада Республиканской Гвардии САА штурмует высоту Телль-Абу-Зейд в Восточной Гуте с целью разблокировать шоссе Дамаск – Хомс.

Боевики «Джейш-аль-Ислам» безуспешно контратаковали правительственные войска в районе населенных пунктов Майдаа и Мидаана, расположенных в Восточной Гуте.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Кафр-Шамс.

В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд и в районе лагеря Ан-Назихин.

Отмечено боестолкновение на севере провинции, на участке дороге Тафас – Аль-Ядуда вблизи плантации Аль-Битар.

Кунейтра. Джихадисты атаковали позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 1222.

На севере провинции в районе Трунджа взята высота Таль Ан-Наккар.

Хасака. В социальных сетях сообщается о столкновениях между правительственными силами и курдскими отрядами YPG в городе Камышлы.

Дейр-эз-Зор. Подразделения САА вновь отразили атаку боевиков ИГ на южный периметр авиабазы Дейр-эз-Зор, также шли бои в районе сельскохозяйственных угодий Джафра к юго-востоку от авиабазы.

В Дейр-эз-Зоре отмечены боестолкновения в кварталах Ар-Рашдия и Ас-Синаа.

ВКС РФ и ВВС САР авиаударами по боевикам ИГ поддержали обороняющиеся соединения САА.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила три нефтяные скважины, три автомобиля и две автоцистерны с нефтью ИГ. У города Абу-Камаль уничтожена буровая установка, нефтяная вышка и нефтяная скважина ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила две тактические единицы, два автомобиля, батарею ПВО и минометную позицию ИГ. У города Ракка авиация коалиции уничтожила три тактические единицы, два автомобиля, три заминированных автомобиля, завод по производству СВУ, две нефтяные скважины, две нефтяные автоцистерны, грузовик для перевозки нефти, нефтяной насос ИГ, авиация также повредила дорогу.