Русофоб из Польши получил в глаз в прямом эфире

Экс-депутат из Одессы Игорь Марков даже в прямом эфире не даёт спуску русофобам, особенно тем из них, кто позволяет себе вести себя по-хамски, оскорбляя Россию и россиян.

Так, в ходе программы «Свобода слова» на российском канале ТВЦ он дал в глаз молодому польскому ультранационалисту, который посмел заявить буквально следующее: «Вы не понимаете что вы здесь в России все в г… живёте». Ведущий предложил пану-хаму покинуть студию, но тот продолжал бушевать до тех пор, пока горячий одессит Марков не помог ему удалиться ударом в глаз.

Характерно, что и представители незалежной тут же покинули студию. Якобы из солидарности, но скорее всего, опасаясь за сохранность собственных наглых физиономий.