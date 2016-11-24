Главная

Русофоб из Польши получил в глаз в прямом эфире

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 10:24 Новость: тема тэги гео
rusofob
Экс-депутат из Одессы Игорь Марков даже в прямом эфире не даёт спуску русофобам, особенно тем из них, кто позволяет себе вести себя по-хамски, оскорбляя Россию и россиян.

Так, в ходе программы «Свобода слова» на российском канале ТВЦ он дал в глаз молодому польскому ультранационалисту, который посмел заявить буквально следующее: «Вы не понимаете что вы здесь в России все в г… живёте». Ведущий предложил пану-хаму покинуть студию, но тот продолжал бушевать до тех пор, пока горячий одессит Марков не помог ему удалиться ударом в глаз.

Характерно, что и представители незалежной тут же покинули студию. Якобы из солидарности, но скорее всего, опасаясь за сохранность собственных наглых физиономий.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет