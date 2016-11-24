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Пустят ли Параску в Европу

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 10:27 Новость: тема тэги гео
provizi
Несмотря на весь показной угар украинского «патриотизма» большинство жителей незалежной желают покинуть свою нэньку ради европейских и американских печенек. А кое-кто продолжает грезить о кружевных трусиках в Евросоюзе.

Если в 2014 году с Украины хотели выехать, согласно опросам 42 процента её жителей, то в 2016-м уже 65 процентов. Причём только 8 процентов из них хотят поехать на Запад временно – остальные мечтают о ПМЖ в странах Евросоюза, Канаде и США. А они там нужны? Ведь с беженцами с Ближнего Востока Европа не справляется. Тем не менее, лишь 1/5 представителей молодого поколения «щеневмэрлой» готовы остаться на родине.

Лидером по бегству с Украины является так называемый средний класс – бизнесмены и специалисты. В качестве нового места проживания согласно опросам лидирует Польша. И это несмотря на то, что к украинцам там всё чаще относятся как к скотам. Однако те, по-видимому, предпочитают тёплое панское стойло упорному труду на своей исторической родине.


Василий Семёнов

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