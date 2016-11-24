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Порошенко дерусифицирует украинские паспорта

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 10:32 Новость: тема тэги гео
pasport
На Украине набирает обороты ещё одна инициатива свидомых с явным налётом дебилизма. На президентском сайте уже собрано 25 тысяч подписей за отмену в украинских паспортах дублирования на русском языке.

Президент Петро Порошенко тут же решил поддержать родных бандеровцев. И не просто поддержал, но и внёс дополнительную инициативу: заменить российские записи в документах на английские.

И тем самым выдал свою потаённую мечту: стать пожизненным губернатором нового штата США под названием «Юкрэйна Стэйтс». То есть штата «Украина». А по-другому ему на киевском троне и не удержаться.


Василий Семёнов

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