Порошенко дерусифицирует украинские паспорта

На Украине набирает обороты ещё одна инициатива свидомых с явным налётом дебилизма. На президентском сайте уже собрано 25 тысяч подписей за отмену в украинских паспортах дублирования на русском языке.

Президент Петро Порошенко тут же решил поддержать родных бандеровцев. И не просто поддержал, но и внёс дополнительную инициативу: заменить российские записи в документах на английские.

И тем самым выдал свою потаённую мечту: стать пожизненным губернатором нового штата США под названием «Юкрэйна Стэйтс». То есть штата «Украина». А по-другому ему на киевском троне и не удержаться.