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Нацистскую заразу надо выжигать калёным железом

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 10:35 Новость: тема тэги гео
Kedmi
Израильский эксперт и бывший руководитель разведки Израиля Яков Кедми прокомментировал празднование третьей годовщины евромайдана на Украине. Он выразил уверенность в том, что из нынешней политической элиты Украины ничего толкового не выйдет, как бы её не перекраивали и переставляли.

По его мнению, Украина оказалась не способной сформировать нормальную дееспособную элиту, ведь каждая новая структура была хуже предыдущей: «Власть становится всё более слабой и бездарной», - заявил Кедми.

«Жулики воруют, народ сидит и ворчит. А единственно реальная сила – это вооружённые пронацистские группировки, они проводят террор на Украине. Поставить их на место будет невозможно. Украину ждёт кровопролитие – гражданская война. Потому что выжечь заразу, которую невозможно излечить, можно только калёным железом», - делает вывод эксперт.


Василий Семёнов

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