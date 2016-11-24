Обычное воровство на ЗАЭС выдали за работу диверсионных групп

СБУ и украинские СМИ деятельность воровитых работников на Запорожской АЭС и вывод капиталов за рубеж преподнесли как победу служб безопасности по задержанию террористической группы. На Запорожской АЭС не задерживали диверсионную группу, однако должностные лица станции вели незаконную деятельность по выводу финансов за рубеж, что могло привести к экономическим убыткам и остановке работы стратегического объекта. Об этом сообщил корреспондент «112 Украина» в эфире телеканала.

«Украинские СМИ распространили информацию, согласно которой на Запорожской АЭС работала российская диверсионная группа. На самом деле не было никаких громких задержаний вооруженных вражеских ДРГ. Есть информация, что на АЭС с 2014 года определенная группа чиновников вела незаконную деятельность по выводу финансов за границу. Эти люди имели связи с гражданами России и, по версии следствия, получили от них рекомендации, которые могли привести к значительным экономическим убыткам и даже остановке работы АЭС», — опроверг предыдущую информацию корреспондент.

«СБУ не спешит предоставлять больше информации, ссылаясь на тайну следствия, не называется количество этой группы и фамилии. Данные о деятельности этой группы внесены в ЕРДР и правоохранители продолжают расследование. Сейчас АЭС работает в штатном режиме», — добавил корреспондент.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что благодаря активности работников Запорожской АЭС удалось предотвратить диверсии. Об этом якобы заявил глава Антикоррупционной комиссии при Запорожской обладминистрации Дмитрий Марченко.

СБУ проверить бы какие капиталы вывозятся за рубеж нацистскими олигархами. Вот где экономические диверсии живут и процветают, но кто позволит им контролировать эти потоки.