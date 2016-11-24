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Главная В Брюсселе стартует 18-й саммит Украина-ЕС опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 12:31 Новость: тема тэги гео В Брюсселе сегодня пройдет 18-й саммит ЕС-Украина, на котором будут обсуждать ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Европейского Союза. Ожидается, что большинство встреч пройдет в режиме «тет-а-тет», саммит пройдет в формате рабочего обеда, чему будет предшествовать встреча президента Украины Порошенко с тремя президентами ЕС. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Президент Европейского парламента Мартин Шульц.

Главные ожидания Киева связаны с введением безвизового режима. Однако, судя по заявлениям евро-чиновников, их больше интересует, как на Украине борются с коррупцией, а также вопросы прозрачности энергетического рынка. Еще одна тема, которую не удастся обойти - конфликт в Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Ожидается, что на саммите будут подписаны ряд соглашений в сфере энергетики, борьбы с коррупцией, сотрудничества с Европолом и по дальнейшей поддержке ЕС Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Одним из итогов саммита Украина-ЕС должно быть выделение Украине очередной финансовой помощи в сумме 120 млн. евро для продолжения реформы госслужбы и в сфере противодействия коррупции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее