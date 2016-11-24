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Главная В Турции в результате взрыва возле правительственного здания погибли два человека, 31 ранены опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 12:55 Новость: тема тэги гео В турецком городе Адана на юге Турции в результате взрыва легкового автомобиля, припаркованного на стоянке возле правительственного здания погибли два человека, по меньшей мере 31 человек получили ранения. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

"В совершении взрыва подозревается женщина", - сообщил губернатор провинции, добавив, что были обнаружены номера автомобиля подозреваемого.

По предварительным данным, были повреждены автомобили на стоянке и прилегающее здание, где находится офис губернатора.

В начале ноября турецкие власти арестовали в Адане активистов прокурдской Партии демократии народов. Среди них оказался глава партийного отделения в провинции, а также руководители районных ячеек. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее