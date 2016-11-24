Идёт подготовка встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД

Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина" в четверг заявила о готовности Киева к проведению встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на уровне глав МИД и рассчитывает, что дата будет согласована в ближайшее время.

"Безусловно, украинская сторона готова к проведению встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел в развитие договоренностей между президентами стран "нормандской четверки". Конкретная дата, как и место проведения еще подлежат окончательному согласованию. Сейчас проходят консультации на уровне экспертов относительно "дорожной карты". Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на определенный алгоритм, и будет уже известно относительно даты и места проведения этой встречи", — заявила Беца.

Ранее главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро предложили провести встречу в "нормандском формате" 29 ноября в Минске. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Мартин Сайдик также выразил надежду, что встреча пройдет в столице Белоруссии 29 ноября.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг. заявил в четверг, что Москва с запозданием получила предложение Парижа и Берлина провести встречу глав МИД "нормандской четверки" 29 ноября в Минске.

"Мы получили письмо, содержащее это приглашение, которое было подписано министрами иностранных дел Германии и Франции и датировано 18 ноября, если не ошибаюсь, но поступило оно только позавчера", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Он напомнил, что ранее на встрече лидеров "нормандской четверки" была достигнута договоренность о проведении консультаций глав МИД до конца ноября.