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Главная Налоговики Франции обвинили подразделение компании Apple в уклонении от уплаты налогов на 600 млн. евро опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 13:21 Новость: тема тэги гео Французские налоговые органы обвинили французское подразделение компании Apple в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн. евро за период с 2011 по 2013 год и потребовали вернуть эту сумму. Согласно информации налоговых органов, компания Apple неоправданно занижала сумму налоговых выплат. Об этом пишет французское издание L'Express. По данным издания, расследование ведется в отношении одной из двух гексагональных структур транснациональной корпорации Apple France.

Apple France, которая является дочерней компанией ирландского отделения Apple, не отражала в своих доходах долю поступлений от продаж iPhone, iPad или MacBook, третьими сторонами, таких как магазины, – пишет еженедельник.

Таким образом французское отделение компании занижало сумму доходов, которые отчислялись до головного офиса в Ирландии. Такая стратегия оптимизации налоговых платежей была признана налоговиками Франции незаконной.

Напомним, в этом году Еврокомиссия признала налоговые льготы, которые были предоставлены компании в Ирландии в течение 2003-2014 годов, незаконными.

Установлено, что Apple платила корпоративный налог в размере не более 1%, тогда как средний показатель для других компаний в Ирландии составляет 12,5%.

Комиссия обязала Apple возместить правительству страны налоговые субсидии на сумму до 13 млрд. евро плюс проценты. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее