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Налоговики Франции обвинили подразделение компании Apple в уклонении от уплаты налогов на 600 млн. евро

опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 13:21 Новость: тема тэги гео
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Французские налоговые органы обвинили французское подразделение компании Apple в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн. евро за период с 2011 по 2013 год и потребовали вернуть эту сумму. Согласно информации налоговых органов, компания Apple неоправданно занижала сумму налоговых выплат. Об этом пишет французское издание L'Express. По данным издания, расследование ведется в отношении одной из двух гексагональных структур транснациональной корпорации Apple France.
Apple France, которая является дочерней компанией ирландского отделения Apple, не отражала в своих доходах долю поступлений от продаж iPhone, iPad или MacBook, третьими сторонами, таких как магазины, – пишет еженедельник.
Таким образом французское отделение компании занижало сумму доходов, которые отчислялись до головного офиса в Ирландии. Такая стратегия оптимизации налоговых платежей была признана налоговиками Франции незаконной.
Напомним, в этом году Еврокомиссия признала налоговые льготы, которые были предоставлены компании в Ирландии в течение 2003-2014 годов, незаконными.
Установлено, что Apple платила корпоративный налог в размере не более 1%, тогда как средний показатель для других компаний в Ирландии составляет 12,5%.
Комиссия обязала Apple возместить правительству страны налоговые субсидии на сумму до 13 млрд. евро плюс проценты.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"