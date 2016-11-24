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В прифронтовом Донецке сгорел дельфинарий

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 13:57 Новость: тема тэги гео
Nemo
В ночь на четверг, 24 ноября, в Донецке сгорело здание дельфинария в центральном городском парке имени Щербакова. После полуночи в сети началась перекличка дончан с тревожными сообщениями о зареве пожара в районе парка, которое видно было далеко в городе.

Дельфинарий был закрыт после начала так называемой «АТО» на Донбассе и объявления блокады мятежному региону. Причины ночного пожара пока не известны.

Донецкий городской дельфинарий «Немо» был открыт 19 декабря 2009 года. Из-за начала военных действий, еще в августе 2014 года городской двух дельфинов и двух морских котиков перевезли в Харьковский дельфинарий, а «Немо» в Донецке был закрыт.

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