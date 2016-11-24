Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Российский военный корабль спас украинских рыбаков в Средиземном море опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 14:02 Новость: тема тэги гео В Министерстве обороны России сообщили о том, что российский корабль "Вице-адмирал Кулаков" оказал помощь украинскому рыболовецкому судну терпящему бедствие в Средиземном море. На борту судна находилось семь граждан Украины, двое из которых пострадали.

"Вице-адмирал Кулаков" получил сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна "097", на борту которого находились семь человек (все граждане Украины), из них двое пострадавших. В 09:45 мск российский корабль подошел к украинскому рыболовецкому судну и приступил к мероприятиям по оказанию помощи. Группа российских моряков и медиков высадилась на терпящее бедствие украинское судно. Потерпевшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении Минобороны.

Судно потеряло ход еще 21 ноября и двое суток находилось в дрейфе. Проведение спасательной операции было осложнено волнением моря в 4 балла, шквалистым ветром и грозой.

В настоящее время российские военные моряки выясняют, нужно ли эвакуировать экипаж украинского рыболовецкого судна. Они также оценят, можно ли восстановить ход корабля, или ему потребуется буксировка к ближайшему морскому порту. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее