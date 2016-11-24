Результат «перемирия»: 334 украинских снаряда по городам и селам ДНР за одну ночь

Так «салютовали» украинские вояки очередному безрезультатному раунду переговоров в Минске, проходившему в среду, 23 ноября. Обстрел прифронтовых территорий Республики ВСУ вели, начиная с вечера и до полуночи.

«Украинская сторона выпустила 334 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм, мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, селам Васильевка Ясиноватского района, Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге страны, территории промзоны под Ясиноватой и окраинам Докучаевска», - говорится в сообщении минобороны ДНР.

Жители прифронтового Донецка и окрестностей начали сообщать об обстрелах после восьми вечера: «20:40. Донецк. Авдеевская промзона- Ясиноватский блокпост (как всегда): минометы, стрелковое... Петровский район.. Трудовские-Марьинка: стрелковое, минометы с позиций противника в свх. Шевченко»...

По сообщению главы местного совета поселка Александровка константина Чалого (Петровский район Донецка), поврежден частный дом: «Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Александровка по адресу Школьная, 48 поврежден дом. Было попадание в крышу, повреждена кровля». Жертв нет, поскольку жители Александровки, которая постоянно находится под огневыми ударами ВСУ, с началом обстрелов прячутся в подвалы.