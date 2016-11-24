Главная

Результат «перемирия»: 334 украинских снаряда по городам и селам ДНР за одну ночь

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 14:08 Новость: тема тэги гео
arta
Так «салютовали» украинские вояки очередному безрезультатному раунду переговоров в Минске, проходившему в среду, 23 ноября. Обстрел прифронтовых территорий Республики ВСУ вели, начиная с вечера и до полуночи.

«Украинская сторона выпустила 334 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм, мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, селам Васильевка Ясиноватского района, Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге страны, территории промзоны под Ясиноватой и окраинам Докучаевска», - говорится в сообщении минобороны ДНР.

Жители прифронтового Донецка и окрестностей начали сообщать об обстрелах после восьми вечера: «20:40. Донецк. Авдеевская промзона- Ясиноватский блокпост (как всегда): минометы, стрелковое... Петровский район.. Трудовские-Марьинка: стрелковое, минометы с позиций противника в свх. Шевченко»...

По сообщению главы местного совета поселка Александровка константина Чалого (Петровский район Донецка), поврежден частный дом: «Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Александровка по адресу Школьная, 48 поврежден дом. Было попадание в крышу, повреждена кровля». Жертв нет, поскольку жители Александровки, которая постоянно находится под огневыми ударами ВСУ, с началом обстрелов прячутся в подвалы.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет