Подорожание проезда в маршрутках: тернопольчане возмущены

Новость о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках Тернополя встретили с возмущением. По их мнению, стоимость билета в размере четырех гривен существенно ударит по карманам местных жителей.

Повышение стоимости проезда в городских маршрутках может сопровождаться массовыми протестами. Уровень доходов жителей Тернополя остается самым низким по сравнению с другими городами. Поэтому стоимость билета в размере четырех гривен для многих является не по карману.

«Восемь гривен в день, это если едешь только на работу и обратно. Я пользуюсь общественным транспортом несколько раз в день. Забираю детей из школы. Если повысят цену на проезд в маршрутках, придется тратить очень много. Думаю, в Тернополе у людей слишком малые доходы, чтобы позволить такие высокие цены на проезд. Надеюсь на понимание от перевозчиков», — говорит жительница Тернополя Елена Билосевич.

У перевозчиков накопилось немало аргументов для инициирования повышения стоимости проезда в маршрутках. Наиболее популярные — высокие цены на топливо и запчасти.

«У нас в последнее время складывается критическая ситуация с обслуживанием. Ездить становится абсолютно невыгодно. Тем более, мы готовимся к зиме, нужно готовить транспорт. Расходы слишком велики, доходы их не покрывают. Оборотных средств не хватает, чтобы покрыть все расходы», — объясняет перевозчик Андрей Намака.

К слову, КП «Тернопольэлектротранс» тоже инициирует повышение стоимости проезда в троллейбусах до трех гривен. Удовлетворят ли желание перевозчиков, зависит от решения исполнительного комитета Тернопольского городского совета.