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Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 14:39
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Народная милиция ЛНР пресекла организованный киевскими силовиками в районе Светлодарска канал переброски диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и поставки контрабанды. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.
"Стало известно, что в зоне ответственности 54-й бригады в районе населенного пункта Светлодарск военнослужащими вооруженных сил Украины за денежное вознаграждение осуществляется пропуск гражданского транспорта через линию боевого соприкосновения на территорию ЛНР", - сообщил Марочко.
"Исходя из этого, можно предположить, что в данном районе существует разветвленная сеть для переправки контрабанды, а также под видом гражданского населения может осуществляться переправка диверсионно-разведывательных групп", - отметил он. "Нами предприняты все меры по перекрытию этих маршрутов", – добавил майор.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"