Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР пресекла организованный киевскими силовиками в районе Светлодарска канал переброски диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и поставки контрабанды. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.
"Стало известно, что в зоне ответственности 54-й бригады в районе населенного пункта Светлодарск военнослужащими вооруженных сил Украины за денежное вознаграждение осуществляется пропуск гражданского транспорта через линию боевого соприкосновения на территорию ЛНР", - сообщил Марочко.
"Исходя из этого, можно предположить, что в данном районе существует разветвленная сеть для переправки контрабанды, а также под видом гражданского населения может осуществляться переправка диверсионно-разведывательных групп", - отметил он. "Нами предприняты все меры по перекрытию этих маршрутов", – добавил майор.