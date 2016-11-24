Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 14:39

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Народная милиция ЛНР пресекла организованный киевскими силовиками в районе Светлодарска канал переброски диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и поставки контрабанды. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"Стало известно, что в зоне ответственности 54-й бригады в районе населенного пункта Светлодарск военнослужащими вооруженных сил Украины за денежное вознаграждение осуществляется пропуск гражданского транспорта через линию боевого соприкосновения на территорию ЛНР", - сообщил Марочко.

"Исходя из этого, можно предположить, что в данном районе существует разветвленная сеть для переправки контрабанды, а также под видом гражданского населения может осуществляться переправка диверсионно-разведывательных групп", - отметил он. "Нами предприняты все меры по перекрытию этих маршрутов", – добавил майор. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее