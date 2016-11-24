Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Брифинг представителя МГБ ЛНР опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 14:43

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: В начале ноября сотрудники МГБ ЛНР в рамках расследования дела в отношении фанатов-"ультрас" футбольного клуба "Заря" выявили эпизоды подрывной работы на территории Республики молодых людей, завербованных спецслужбами и военной разведкой Украины. Задержан ряд участников фанатской группировки, являющейся подпольным отделением признанного в ЛНР террористической организацией нацбатальона "Азов", боевики которого причастны к массовым убийствам жителей Республики.

"Сегодня мы подводим итог в громком деле по выявленной в Республике Министерством госбезопасности неонацистской радикальной группировке "Заря – Ультрас.Черно-белые", - сказала на брифинге в ЛуганскИнформЦентре руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко, отметив, что дело уже передано в суд.

Она сообщила, что в отношении лидеров группировки Овчаренко Владислава Валерьевича и Ахметова АртемаОлеговича возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.

"Государственная измена в форме шпионажа, статья 335 УК, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. А также по факту публичного надругательства над Государственным флагом ЛНР, часть 1 статьи 338 УК", - уточнила Любенко.

"В отношении членов данной группировки, являющихся невольными соучастниками преступных действий своих лидеров, квалифицированных по статье 338 УК, меру наказания определит суд с учетом всех смягчающих вину обстоятельств", - добавила она.

Один из участников группировки, Дмитрий Крамаренко, заявил, что он и его товарищи отказались от предложений представителей нацбатальона "Азов" обменять их на жителей Республики, удерживаемых киевскими силовиками.

" То предложение, которое проявил батальон "Азов" к нам, то есть они предложили обменять нас на пленных, которые находятся на стороне Украины, этим они нас оскорбляют. Мы не хотим жить на Украине, мы хотим жить в Луганске, здесь наш дом, мы здесь выросли и мы здесь останемся", - подчеркнул Крамаренко.

"Я понимаю, что мы фанаты луганской "Зари", виноваты перед Республикой, перед людьми, которые здесь живут. Мы не догадывались о том, что украинские спецслужбы используют фанатов как марионеток. Незнание закона не освобождает от ответственности", - добавил он.

Еще один "ультрас", Вячеслав Украинский, извинился перед жителями ЛНР за содеянное.

"Мы извиняемся перед всеми гражданами Республики. И еще я хочу извиниться перед моими сверстниками, которые пережили обстрелы Луганска и лишились крова, дома из-за киевских властей. Я прошу не отворачиваться от нас и простить нас за то, что мы поддерживали все это. Мы обещаем, что мы будем достойными гражданами Республики", - заявил Украинский. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее