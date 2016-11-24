Генпрокуратура ДНР возбуждает уголовные дела по военным преступлениям украинской армии на Донбассе

На сегодняшний день Генеральная прокуратура Республики возбудила уже 344 уголовных дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ.

В отделе по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры Республики сообщают, что ВСУ совершают террористические акты путем обстрелов населенных пунктов, городских кварталов и мирных жителей Донбасса.

Специалисты отдела уже рассмотрели 8 500 эпизодов по фактам гибели и ранений мирного населения, эти эпизоды дополнят уголовные дела. Погибшими считаются 658 мирных жителей и еще 976 человек получили ранения различной степени тяжести. Сбор доказательств и материалов о преступлениях украинских вояк на Донбассе продолжается.