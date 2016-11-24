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Генпрокуратура ДНР возбуждает уголовные дела по военным преступлениям украинской армии на Донбассе

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 15:26 Новость: тема тэги гео
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На сегодняшний день Генеральная прокуратура Республики возбудила уже 344 уголовных дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ.

В отделе по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры Республики сообщают, что ВСУ совершают террористические акты путем обстрелов населенных пунктов, городских кварталов и мирных жителей Донбасса.

Специалисты отдела уже рассмотрели 8 500 эпизодов по фактам гибели и ранений мирного населения, эти эпизоды дополнят уголовные дела. Погибшими считаются 658 мирных жителей и еще 976 человек получили ранения различной степени тяжести. Сбор доказательств и материалов о преступлениях украинских вояк на Донбассе продолжается.

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